В харьковском госпитале умер раненный в Луганской области военнослужащий 57-й ОМБР

Дмитрий Сивоконь был ранен в результате обстрела на прошлой неделе.

Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь умер в госпитале в Харькове. Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине. С ним эвакуировали еще нескольких раненых.

Дмитрий Сивоконь
Фото: facebook.com/sydorenkosw
Дмитрий Сивоконь

Об этом Общественному сообщила харьковская волонтер Ярина Чаговець, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО".

"Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер" , - рассказала Чаговець.

По информации львовской волонтера Светланы Сидоренко, у бойца остались жена и двое детей 2,5 и 9 лет и мальчик 13-ти лет от первого брака.

Представитель Минобороны в Харьковской области Дмитрий Горбунов информации о военном, откуда он родом, пока не предоставил.

Напомним, 19 июля в днепропетровской больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники. Во время вражеского обстрела Александр Горбенко получил ожоги 80% тела.

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