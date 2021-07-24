Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов из Беларуси

Литва обратилась за помощью и в другие страны.

Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов из Беларуси
Фото: ИноСМИ

Эстония направит Литве для предоставления помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси 100 километров колючей проволоки и три беспилотника.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает "Интерфакс-Украина".

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - сказал министр обороны Эстонии.

По его словам, в первую очередь, из запасов Сил обороны в Литву отправят сто километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы. "С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотных летательных аппарата, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе", - сказал он.

О помощи попросили власти Литвы, отметив, что строительство заграждения на литовско-белорусской границе тормозится из-за отсутствия колючей проволоки. Эстония предоставит ее бесплатно.

Литва обратилась за помощью и в другие страны.

Сейчас все имеющиеся в армии Литвы запасы колючей проволоки потрачены. Ближайшая страна - Польша, но ей колючая проволока нужна, прежде всего, для собственной границы.

Сейчас идут переговоры с Данией и Словенией, рассматривается возможность получения колючей проволоки как пожертвования. Заграждение должно быть построено на участке границы длиной 550 километров.

Напомним, что за последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли две с половиной тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорила, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко.

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