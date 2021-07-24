Заместителя главы Харьковского облсовета арестовали с залогом 4,75 млн гривен

Заместителю главы Харьковского областного совета избрана мера пресечения по делу о получении миллионной взятки. Его арестовали до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"24 июля 2021 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП избрал меру пресечения заместителю главы Харьковского облсовета, уличенному совместно с адвокатом на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности". - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника задержали 22 июля после получения последней части оговоренных денег, а именно 350 тыс. гривен. Еще 700 тыс. гривен они получили частями в течение 2021 года.

23 июля прокурором САП вручено уведомление о подозрении заместителю главы Харьковского областного совета и его сообщнику-адвокату.

Действия заместителя председателя облсовета квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо важное положение по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством).

Адвокату инкриминируется ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды).

Сообщение о подозрении подписано Генеральным прокурором.

Согласно с данными УП, на взятке поймали Андрея Малыша.

Вчера в НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, однако опровергли информацию о его задержании.