РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В рядах украинской армии боевых потерь нет.

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС.

У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Южного и Широкино роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.