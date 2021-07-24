РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В рядах украинской армии боевых потерь нет.

РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Оперативное командование "Север" / Operational Command “North”

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС.

У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Южного и Широкино роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала в Луганской области вооружение оккупантов за линиями отведения.

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