Фотокорреспонденту Виктору Гурняку посмертно присвоят звание Героя Украины

Минобороны поддержало соответствующее представление.

Фотокорреспонденту Виктору Гурняку посмертно присвоят звание Героя Украины
Віктор Гурняк
Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

Министерство обороны Украины поддержало представление о посмертном присвоении звания Героя Украины бойцу "Айдара", волонтеру, пластуну и фотокорреспонденту Виктору Гурняку, который погиб 19 октября 2014 года на Луганщине.

Об этом в Facebook написал его друг Роман Лозинский.

Он сообщил, что три месяца назад вместе с коллегами направил депутатский запрос президенту с предложением присвоить Гурняку высшую государственную награду.

Запрос тогда поддержали 257 депутатов.

"Владимир Зеленский ответил, что направил дело для неотложного изучения в Минобороны. На днях в министерстве ответили, что, рассмотрев обстоятельства героической гибели "Гарта", поддерживают ходатайство", - сообщил Роман Лозинский.

Напомним, Виктор Гурняк погиб в результате обстрела колонны военных.

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