Поверенный в делах США: санкции против Коломойского является лишь первым шагом

Вопросы есть у американских Министерства финансов, Федерального бюро расследований и Министерства юстиции.

Поверенный в делах США: санкции против Коломойского является лишь первым шагом
Джордж Кент
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Запрет США на въезд в эту страну украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находится в компетенции Госдепартамента.

Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, пишет Радио Свобода.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы есть также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится", - сказал он.

При этом он добавил, что "это проблематично". "Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - отметил Кент.

Дипломат напомнил, что украинский экс-премьер Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Напомним, в начале марта США ввели санкции против Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.

В мае 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях.

В ответ Государственный департамент США заявил, что не должен предоставлять Киеву никаких документов относительно санкций против Коломойского: "Господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине, против украинской компании".

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