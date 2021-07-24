Испания 27 июля открывает границы для украинцев

Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД, заявил глава ведомства.

Испания 27 июля открывает границы для украинцев
Фото: ЕРА/UPG

Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - отметил министр в Твиттере.

Кулеба добавил, что на въезде нужно предоставлять свидетельство о полной вакцинации или "свежий" отрицательный тест на коронавирус.

??Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.

Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.

На в’їзді:
?свідоцтво про повну вакцинацію
або
?свіжий негативний тест

Всі актуальні умови в’їзду?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

Напомним, 23 июля Франция открыла границы для туристов из Украины для всех типов путешествий.

С 17 июля введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса сняла Дания.

Еще ранее границы для украинцев в соответствии с рекомендациями Совета ЕС открыла Бельгия.

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