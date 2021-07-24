Испания 27 июля открывает границы для украинцев
Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД, заявил глава ведомства.
Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета Евросоюза.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - отметил министр в Твиттере.
Кулеба добавил, что на въезде нужно предоставлять свидетельство о полной вакцинации или "свежий" отрицательный тест на коронавирус.
??Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)
Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.
На в’їзді:
?свідоцтво про повну вакцинацію
або
?свіжий негативний тест
Всі актуальні умови в’їзду?
https://t.co/8RkEzCg6Yk July 24, 2021
Напомним, 23 июля Франция открыла границы для туристов из Украины для всех типов путешествий.
С 17 июля введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса сняла Дания.
Еще ранее границы для украинцев в соответствии с рекомендациями Совета ЕС открыла Бельгия.