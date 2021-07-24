У Ляшко есть две кандидатуры на должности заместителей главы Нацслужбы здоровья

Министр также просит ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает правительству кандидатуры на должности заместителей главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом министр написал в Facebook.

Первая кандидатура - Анна Фенчак, которая "обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик".

Татьяна Бойко будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления.

"Надеюсь, что уже на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года. Правда, с испытательным сроком, в который попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, немного более ста)", - написал Ляшко.

Кроме того, он обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

Ляшко добавил, что осталось также выбрать руководителя НЗСУ: "ждем объявления о начале конкурса".

Напомним, Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ).