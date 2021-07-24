Вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда

Штрафы отменяются, если нарушения произошли по причинам гуманитарного характера.

Вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Закон об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда вступил в силу в субботу, 24 июля.

Законодательный акт, принятый Верховной Радой 29 июня 2021 года, опубликован в "Голосе Украины".

Закон освобождает граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, за нарушение порядка въезда (выезда) на (с) временно оккупированную территорию Украины, если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Согласно закону, административные меры также не применяются на время блокирования деятельности КПВВ, в частности, в результате введения ограничительных противоэпидемических мер.

В Государственной пограничной службе сообщили, что такими основаниями, которые определяет Кабинет министров Украины, являются:

  • тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
  • обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней (в частности, инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии)
  • выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме РоSSийской Федерации;
  • оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей) ;
  • посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности, в форме внешнего независимого оценивания), квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний и т.д. (основание касается и лиц, сопровождающих соискателей образования) ;
  • воссоединение семьи;
  • возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз);
  • с целью принятия наследства.

Указанный перечень не является исключительным, и могут быть учтены другие случаи, например, для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью человека, из-за нарушения его прав, политического преследования лица на временно оккупированных территориях, пенсионный возраст лица, инвалидность, содержание двух и более несовершеннолетних или инвалидов , необходимость оформления паспорта или оформления пенсии по возрасту или инвалидности.

Лицам, которые вынуждены нарушить порядок въезда-выезда, во время прохождения пограничного контроля нужно иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.

В то же время закон не позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее.

За это нарушение статья 204-2 КУоАП предусматривает наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700-5 100 гривен).

Ранее Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что оккупанты пытаются помешать поступлению абитуриентов из ОРДО в украинские вузы. Боевики ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения.

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