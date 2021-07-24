Ткаченко о "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который продавал форму роSSийских солдат, не будет работать в Украине

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам - не место в Украине".

Ткаченко о "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который продавал форму роSSийских солдат, не будет работать в Украине
Фото: Макс Требухов

Введение санкций против роSSийской компании "Вайлдберриз" и ее руководителей является еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от роSSийской экспансии.

Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Ритейл из РФ, который в том числе продавал роSSийскую пропаганду и форму роSSийских солдат - не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Благодарен Президенту и СНБО за то, что поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от роSSийской экспансии", - написал Ткаченко в Телеграме.

Он добавил, что антиукраинским тезисам, книгам, нарративам - не место в Украине. "МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг - роSSийские ОТТ-платформы", - добавил он.

Отметим, Wildberries - международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Основанный в 2000-е годы и управляется ООО "Вайлдберриз" со штаб-квартирой в Московской области. В 2019 году признан самым крупным fashion-ритейлером РоSSии.

Напомним, 23 июля по решению СНБО введены санкции в отношении 6 иностранцев и 10 компаний, в частности, по "Вайлдберриз". Санкции, среди прочего, предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

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