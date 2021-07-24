За сутки на Донбассе роSSийские наемники 10 раз нарушили "тишину"
С утра субботы зафиксированы два нарушения.
В течение пятницы, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Марьинки роSSийские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Около Катериновки роSSийские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 24 июля, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.
Около населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного возле Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
Напомним, 23 июля роSSийские наемники обстреляли из минометов поселок Опытное.
Также в результате обстрела оккупантов осколочное ранение получил 52-летний житель Марьинки. Мужчина госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".