За сутки на Донбассе роSSийские наемники 10 раз нарушили "тишину"

С утра субботы зафиксированы два нарушения.

За сутки на Донбассе роSSийские наемники 10 раз нарушили "тишину"
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Марьинки роSSийские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Около Катериновки роSSийские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 июля, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Около населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного возле Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, 23 июля роSSийские наемники обстреляли из минометов поселок Опытное.

Также в результате обстрела оккупантов осколочное ранение получил 52-летний житель Марьинки. Мужчина госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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