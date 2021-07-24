Полиция задержала двух подозреваемых в избиении правозащитницы из Днепра

Потерпевшая нападавших узнала.

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении правозащитницы из Днепра
Фото: facebook.com/Наташа Эшонкулова

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении правозащитницы Натальи Эшонкуловой в Днепре.

Об этом в cоцсети Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет", - отметил он.

По его словам, в течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижениями и в нужный момент задержали.

Потерпевшая нападавших узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

"Следователи полиции хлопочут исключительно о содержании под стражей. В настоящее время задержанные сотрудничать со следствием отказываются", - добавил Клименко.

Напомним, на женщину напали 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. У нее было сотрясение мозга, сломанный нос, выбиты зубы, огромная шишка на лбу, рассечение.

Женщина связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Она считает, что к ее избиению причастны люди бизнесмена Александра Петровского.

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