Президент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 4 июня о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО.

Соответствующий указ №307/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 - несекретно)", - говорится в указе.

В тексте документа СНБО констатирует, что "общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики; Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений по евроатлантическим стремлениям Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита, принятой главами государств и правительств, принявших участие в заседании Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 года".

В связи с этим Кабинету Министров Украины поручено проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации; проработать вопрос о создании в государственных органах отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины; проработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих, должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции Украины; обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации Закона Украины "Об оборонных закупках" и перехода на новую систему оборонных закупок.

Министерству обороны Украины поручено принять меры, необходимые для пролонгации действия Меморандума о договоренности между Правительством Украины и НАТО по связи и информации; внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу; принять меры для безотлагательного назначения Военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Министерству иностранных дел Украины поручено согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями. Министерству развития общин и территорий поручено проработать и представить Кабмину для одобрения согласованные предложения по пилотным региональным проектам в сфере евроатлантической интеграции.

Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе Минобороны поручается подготовить и представить на рассмотрение Кабмина согласованные законодательные предложения по упрощению пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину на основаниях, определенных Законом Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Службе безопасности Украины поручено продолжить сопровождение в Верховной Раде Украины законопроекта "О внесении изменений в закон "О СБУ " относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы; подготовить и внести в установленном порядке проект Закона Украины" О безопасности классифицированной информации".

Администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины поручается обеспечить подготовку, согласование и внедрение организационно-технических решений по созданию коммуникационно-информационных систем в соответствии со стандартами НАТО, а также разработка порядка эксплуатации этих систем; разработать проект нормативно-правового акта о порядке получения национальными коммуникационно-информационными системами, которые создаются в соответствии со стандартами НАТО, аккредитации на обработку информации НАТО с ограниченным доступом.

Вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, главе Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины поручается обеспечить постоянное информирование президента, премьер-министра Украины, главу Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины относительно состояния и проблемных вопросов евроатлантической интеграции Украина, требующих безотлагательного решения.