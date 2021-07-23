Минкультуры подписало меморандум о защите архитектурного наследия второй половины ХХ века

Ценные здания без охранного статуса будут вносить в реестры памятников.

Минкультуры подписало меморандум о защите архитектурного наследия второй половины ХХ века
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министерство культуры и информации подписало с рядом общественных организаций меморандум о сохранении архитектурного наследия второй половины ХХ века.

Об этом сообщил министр Александр Ткаченко.

Целью меморандума является недопущение потери таких архитектурных объектов, как "Тарелка" на Лыбидской, "Цветы Украины" и многочисленных мозаик по всей стране.

"Сегодня МКИП вместе с ОО, которые занимаются вопросами сохранения искусства и архитектуры второй половины ХХ века, подписали совместный меморандум. Меморандум - свидетельство нашей поддержки для ОО действовать на местах, создавать рабочие группы по регионам и отслеживать, идентифицировать и, самое главное, вносить в реестры вот те объекты культурного наследия второй половины XX века по всей Украине, которые сегодня нигде не зафиксированы. В старых реестрах их не было, потому что они не считаются памятниками, а в новых их нет, потому что они не подаются областями", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Он заверил, что меморандум не станет формальностью, а команда Минкульта присоединится к защите архитектурного наследия.

"К тому же, около года команда нашего министерства работает над созданием цифрового реестра недвижимых объектов культурного наследия. Сейчас мы на этапе наполнения пилотной части данными. Это будет «живой» перечень объектов в свободном доступе. Убежден, что он станет эффективным инструментом для учета и защиты памятников, в том числе и объектов культурного наследия второй половины XX века", - заявил Ткаченко.

Напомним, что летом 2021 года в Киеве разгорелся строительный скандал из-за попытки частной компании демонтировать модернистское здание "Цветов Украины". Оно не имеет охранного статуса, так как было построено в 1980-х годах, поэтому его разрушение удалось остановить только благодаря прямому вмешательству общественности.

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