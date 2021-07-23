По решению СНБО введены санкции в отношении 6 иностранцев и 10 компаний

Санкции, среди прочего, предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 июля. Соответствующий указ №304/2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован на сайте главы державы.

Согласно тексту документа, санкции введены против физических лиц:

Татьяна Бакальчук - соучредитель и генеральный директор ООО "Вайлдберриз";

Владислав Бакальчук - соучредитель ООО "Вайлдберриз";

Андрей Ревяшко - директор по развитию информационных технологий ООО "Вайлдберриз";

Алексей Кузьменко - руководитель направления "книги" ООО "Вайлдберриз";

Жераль-Юбер Фаяр - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции";

Кристель Неан - сотрудник так называемого "Международного пресс-центра Doni".

Санкции предусматривают блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на установление деловых контактов.

Санкции также введены в отношении юридических лиц:

роSSийская компания "Вайлдберриз" и ее подразделения в Польше , Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Украине;

, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Украине; Неприбыльная организация "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции";

Неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции";

Неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым».

Санкции в отношении них предусматривают блокирование активов; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; другие санкции, в частности запрет на установление деловых контактов и запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсу.

Вайлдберриз - международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома со штаб-квартирой в Московской области. Кроме РФ , работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Украине и Армении.