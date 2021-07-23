США на саммите "Крымской платформы" в Киеве будет представлять член правительства, - Джордж Кент

На саммите "Крымской платформы" 23 августа Соединенные Штаты будут представлены членом правительства.

Об этом временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал в интервью Радио Свобода.

"От нас будет член Кабинета (правительства США - ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член Кабинета", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как США будут представлены на саммите.

Джордж Кент добавил, что Вашингтон "понимает, что это очень важно". Дипломат напомнил, что на этой неделе встретился с представителями крымскотатарского народа, в частности - Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

В то же время, по мнению Кента, "речь идет не только о том, что состоится 23 августа".

"Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - добавил дипломат.