США на саммите "Крымской платформы" в Киеве будет представлять член правительства, - Джордж Кент

Вашингтон "понимает, что это очень важно".

США на саммите "Крымской платформы" в Киеве будет представлять член правительства, - Джордж Кент
Джордж Кент
Фото: ukrainian.voanews.com

На саммите "Крымской платформы" 23 августа Соединенные Штаты будут представлены членом правительства.

Об этом временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал в интервью Радио Свобода.

"От нас будет член Кабинета (правительства США - ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член Кабинета", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как США будут представлены на саммите.

Джордж Кент добавил, что Вашингтон "понимает, что это очень важно". Дипломат напомнил, что на этой неделе встретился с представителями крымскотатарского народа, в частности - Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

В то же время, по мнению Кента, "речь идет не только о том, что состоится 23 августа".

"Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - добавил дипломат.

Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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