Глава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасности

Документы на участие в конкурсе на должность главы БЭБ подали более 50 претендентов.

Для эффективной работы Бюро экономической безопасности необходимо усилить аналитическую составляющую силовыми методами - только таким образом удастся ликвидировать теневой сектор украинской экономики. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник, пишет РБК-Украина.

"При подаче мотивационного письма на пост главы БЭБ я указал, что одним из приоритетов деятельности нового органа вижу эффективное внедрение аналитического подхода в процессе выявления уголовных правонарушений и оценки возможных рисков", - сказал Мельник.

Глава ГФС подчеркнул, что для эффективной борьбы с теневой экономикой и преступными схемами аналитическую составляющую БЭБ необходимо усиливать силовыми методами, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания.

"Необходимо найти разумный баланс между аналитическим инструментарием и силовыми методами для достижения поставленных перед БЭБ глобальных целей - содействия росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности национальной экономики", - заявил Мельник.

Отметим, что документы на участие в конкурсе на должность главы БЭБ подали более 50 претендентов. Бюро экономической безопасности должно заработать с 25 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что экономический эффект от работы ГФС за первое полугодие 2021 года превысил 14 млрд грн.