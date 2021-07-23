Двух незаконно заключенных в РФ крымских татар поместили в изолятор за попытку осуществить намаз, - Денисова

Айдер Салединова и Рустема Исмаилова держат в исправительной колонии в республике Башкортостан.

Двух граждан Украины, крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, которых незаконно держат в исправительной колонии в роSSийской республике Башкортостан, безосновательно поместили в штрафной изолятор за попытку осуществить намаз.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Незаконно заключенных граждан Украины - крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, содержащихся в "ФКУ ИК 2 УФСИН РоSSии по Республике Башкортостан", безосновательно поместили в штрафной изолятор за попытку осуществить намаз (каноническая мусульманская молитва - ИФ). Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-Байрама", - написала Денисова в Facebook.

Омбудсмен подчеркнула, что предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам.

"В частности, 18-й статье Всеобщей декларации прав человека и 9-й статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право свободно исповедовать свою религию", - отметила омбудсмен.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав осужденных граждан Украины на свободу вероисповедания, в соответствии со статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Она призвала международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины.

После роSSийской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РоSSии и в оккупированном ею Крыму организацией "Хизб ут-Тахрир".

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