Полиция выдворила в РоSSию "криминального авторитета" из списка СНБО

Против 45-летнего россиянина в мае ввели санкции.

Полиция выдворила в РоSSию "криминального авторитета" из списка СНБО
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция выдворила в РоSSию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщается на сайте МВД, где его характеризуют как "неоднократно судимого гражданина РФ, который за заслуги в криминальной среде был назначен смотрящим по одному из городов Полтавщины"

Депортированный россиянин является одним из почти семисот человек, на которых были наложены персональные санкции в мае этого года.

Во исполнение решения СНБО, 45-летний "авторитет" в четверг, 22 июля, был принудительно возвращен в страну происхождения.

Имя мужчины в сообщении не указано.

Напомним, в начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного "вора в законе". По подсчетам СНБО, на территории Украины находились 111 "криминальных авторитетов", которых внесли в санкционный список. Затем их осталось 42, но и этих рассчитывают выдворить.

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