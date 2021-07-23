Главный санврач назвал неизбежным возвращение к "красной" зоне

"В "красную" зону, я уверен, точно вернемся, это - вопрос времени".

Главный санврач назвал неизбежным возвращение к "красной" зоне
Фото: 1+1

Главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что ввиду нового дельта-варианта коронавируса в Украине снова придется вводить локдауны.

"В "красную" зону, я уверен, точно вернемся, это - вопрос времени", - сказал он в пятницу в эфире "1+1".

"Ковид не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм дельта. Уже почти сто стран отчитывается, что дельта-штамм вызывает большие и очень большие вспышки", - добавил Кузин.

Сейчас вся территория Украины находится в "зеленой" зоне, адаптивный карантин действует до 31 августа.

Он посоветовал всем, кто еще не получил бесплатные прививки от коронавируса, сделать это как можно быстрее, чтобы на осень иметь защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни.

"Украина официально открыла пятый этап вакцинальной кампании. По сути это означает, что вакцина доступна каждому [совершеннолетнему] гражданину Украины. Было принято решение о максимальном открытии всех трех тысяч пунктов прививок. Вакцина будет доступна для каждого гражданина, так как она будет находиться в ближайшей амбулатории или ближайшей поликлинике", - сказал Кузин.

Напомним, ранее Кузин говорил, что четвертая волна коронавирусной болезни не будет катастрофической. Благодаря тому, что часть людей уже переболели и имеют иммунитет, а часть - были или еще будут вакцинированы, следующая вспышка должна быть ниже, чем предыдущие.

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