В Минздраве рассказали детали об анонсированном в Украине инновационном препарате от ковида

Этот препарат в форме таблеток сейчас находится на третьей стадии испытаний.

В Украине может появиться инновационный препарат от коронавируса американского производства. Это таблетки, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований, сообщил в комментарии LB.ua министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украина зарезервировала 300 тысяч доз, но деньги пока не вносятся. Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от ковида сообщала компания Pfizer.

Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.

Напомним, что в июле Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24" анонсировал заявление об инновационном препарате, который имеет прямое действие на ковид. На вопрос о том, в какой форме выпускается этот экспериментальный препарат, Ляшко не ответил.