"1+1 медиа" решила транслировать сериалы и фильмы на языке оригинала

Група "1+1 медиа" 23 июля сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский будет переходить постепенно.

Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала "Сваты", пишет "Детектор медиа".

Решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах приняли, как говорят в "1+1 медиа", исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства: законов Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан с нуля. "1+1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. Пока же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым", - заявили в медиагруппе.

Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в "1+1 медиа" напомнили, что этой осенью покажут украинский собственный сериал "Моя любимая Страшко", а телеканалы группы продолжат информационную кампанию "Смотри на украинском".

Телеканал "1+1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом - жаловались как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык. 22 июля "Плюсы" вновь "вернули" сериалу русское звучание.

Напомним, что основным владельцем "1+1" является миллиардер Игорь Коломойский.

Как сообщалось, ранее в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРК "Студия 1+1" на 71,5 тыс. гривен за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке весной 2020 года.