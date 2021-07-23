Президент Кыргызстана, который предлагал лечить COVID настойкой ядовитого растения, вакцинировался

Жапаров обратился к доказательной медицине на фоне вспышки болезни.

Президент Кыргызстана, который предлагал лечить COVID настойкой ядовитого растения, вакцинировался
Фото: Преслужба президента Киргизстану

Президент Кыргызстана Садир Жапаров, который еще несколько месяцев назад предлагал лечить COVID-19 настойкой ядовитого растения аконит (тоя), доверился доказательной медицине и вакцинировался от коронавируса.

Как сообщает местное издание АКИpress, в пятницу президент получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm. Он призвал граждан не верить лживым слухам о вакцинах и пройти иммунизацию.

"Я обращаюсь ко всем гражданам и хочу призвать получить вакцину. В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что призывает не вакцинироваться, - говорят, что вакцина имеет побочные эффекты и становится причиной различных заболеваний. Я призываю людей не вводить других в заблуждение и не распространять недостоверную информацию", - сказал президент Кыргызстана после того, как ему сделали прививку.

Жапаров вакцинировался на фоне крупнейшей с начала пандемии волны ковида в Кыргызстане. С конца июня там ежедневно регистрируют по тысяче новых случаев коронавирусной болезни.

Напомним, в апреле Жапаров на своих страницах в соцсетях сообщил об изобретении "лекарств, которые могут вылечить от коронавируса за 1-2 дня». Вместе с этим было опубликовано видео, на котором несколько человек с помощью специального оборудования разливают по пластиковым бутылкам жидкость. На бутылках было написано "иссык-кульский корень" (народное название аконита).

После этого министр здравоохранения Алимкадир Бейшеналиев на пресс-конференции на глазах у журналистов выпил отвар этого ядовитого растения и заявил, что он способен за три дня вылечить коронавирус. Метод лечения аконитом, по его словам, продвигает лично президент страны Садыров Жапаров, чей отец "научил его рассчитывать дозу и применять этот корень".



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