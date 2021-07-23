Финансовый комитет оценил работу НБУ за год под руководством Шевченко

В опубликованном документе отмечается, что усилиями НБУ за год валютный рынок стал более цивилизованным, стабильным и прозрачным.

Национальный банк Украины под руководством Кирилла Шевченко, возглавившего учреждение 16 июля 2020 года, смог достичь значительных успехов в реформировании финансовой сферы в сторону прозрачности и стабильности. Такую оценку дал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В опубликованном документе за подписью главы Комитета Даниила Гетманцева отмечается, что усилиями НБУ за год валютный рынок стал более цивилизованным, стабильным и прозрачным. Органом проводится активная либерализация рынка, что позволяет на нем работать большему количеству участников.

«Национальным банком Украины приложены усилия для преодоления последствий для финансовой системы Украины пандемии COVID-19, была обеспечена поддержка экономики и ликвидности в банковской системе», - говорится в документе. Так, стратегия НБУ позволила удержать инфляцию по итогам 2020 года в пределах целевого коридора 5%.

НБУ во главе с Шевченко удалось ввести меры, которые привели к значительному ускорению темпов роста финансирования малого и микро-бизнеса и ипотечного кредитования.

Требования к банкам приводятся в соответствие с европейским законодательством, что обеспечивает их стабильность. «Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках существенно снизилась за последний год: с 49,6% на 1 июня 2020 года до 37,9% на 1 июня 2021 года. Такому сдвигу способствовали разработанные Национальным банком Украины требования к организации процесса управления проблемными активами», - привел данные Гетманцев.

При Шевченко НБУ впервые начал регулировать небанковский финансовый сектор, состоящий из страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов и ломбардов. НБУ также ввел нормативное регулирование для учреждений, осуществляющих финансовый мониторинг.

Также комитет отметил законодательные инициативы Нацбанка. В частности, те, что меняют механизмы кредитования и финансового лизинга, совершенствуют корпоративное управление в банках, а также регулируют принципы страхования.