Чиновник Минобороны вместе с сообщником требовали $1 млн за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих

Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества в особо крупных размерах.

Национальная полиция сообщила о подозрении должностному лицу Министерства обороны и его сообщнику, которые за 1 млн долларов США обещали "решить вопрос" о победе в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих.

Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), информирует пресс-служба Нацполиции.

Разоблачили деятельность руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель.

"23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества 1 млн долл. США и «решить вопрос» с победой в тендере, а значит, и с возможностью строить жилье для военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Напомним, правительство на заседании 21 июля уволило трех заместителей министра обороны Андрея Тарана – Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона. По данным СМИ, против двух из них (Миронюка и Халимона) ведется расследование относительно возможной коррупции и хищения государственных средств.

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