ЦИК признала Швачко избранным депутатом Рады

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Такое решение принято в связи с решением Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Антон Швачко родился в Сумах 11 декабря 1992 года, сейчас ему 28 лет. По его словам, имеет два высших образования, которые получил в Сумском аграрном университете.

До президентских выборов занимался собственными проэктами. Официально не работал.

Во время президентской кампании в 2019-м Швачко был волонтером "ЗеКоманды". Был наблюдателем на участках и искал членов УИК.

С 2020-го Антон Швачко работал секретарем Сумского областного отделения партии «Слуга народа». По его словам, занимался коммуникацией между центральным офисом партии и депутатами на местах и при отсутствии Михаила Ананченко выполнял функции председателя областной организации.

Во время местных выборов 2020 года активно не работал из-за проблем со здоровьем, однако вел партийные соцсети и занимался коммуникацией.