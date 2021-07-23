РоSSийские наемники обстреляли из минометов поселок Опытное

Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Веселое.

Фото: пресс-центр ООС

Сегодня на рассвете вооруженные формирования РоSSийской Федерации из минометов обстреляли окрестности села Опытное Донецкой области.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"23 июля, в период с 4:42 по 5:35, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел окрестностей населенного пункта Опытное с минометов калибра 120 мм (20 мин). Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Веселое", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела верификацию последствий обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушения хозяйственного здания.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

"Применение вооруженными формированиями РоSSийской Федерации минометов калибра 120 мм, запрещенных п. 2 Дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, составляет прямую угрозу жизни мирного населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - подчеркивают украинские военные.

Украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес главы СММ ОБСЕ по указанному факту нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантов осколочное ранение получил 52-летний житель Марьинки. Мужчина госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

16 июля оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе. Были повреждены дом и крыша гаража, жители не пострадали.

13 июля роSSийские наемники обстреляли жилые дома в селе Тарамчук с запрещенного вооружения. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция.