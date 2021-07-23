В Госдепе подчеркнули, что ознакомили Украину с содержанием соглашения по "Северному потоку-2" до его подписания

По словам представителя Госдепа, с украинской стороной было больше 10 переговоров по этому вопросу.

В Государственном департаменте США уверяют, что имели многочисленные консультации с украинской стороной по соглашению о "Северным потоке-2" с Германией. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.

По его словам, с украинцами провели "больше десятка консультаций".

"Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника (когда в Украину прибыл советник Госдепа Дерек Шолль. - Ред.). Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель" , - заявил Прайс.

Он заверил, что консультации как с Украиной, так и с Польшей, которая также выступает против запуска роSSийского газопровода, продолжаются сейчас и продолжатся в будущем.

Напомним, что на брифинге в Государственном департаменте США 21 июля заявили, что Вашингтон якобы "интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических усилий, чтобы Москва не могла превратить в оружие "Северный поток-2". По словам представительницы Госдепа, это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях.

"Мы делились деталями и идеями, включая текстом самого заявления и, конечно, как мы всегда стараемся действовать в дипломатической сфере, мы старались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказала, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее идеи в это заявление", - заверила представительница Госдепа.