В Госдепе подчеркнули, что ознакомили Украину с содержанием соглашения по "Северному потоку-2" до его подписания

По словам представителя Госдепа, с украинской стороной было больше 10 переговоров по этому вопросу.

В Госдепе подчеркнули, что ознакомили Украину с содержанием соглашения по
Фото: 24smi.org

В Государственном департаменте США уверяют, что имели многочисленные консультации с украинской стороной по соглашению о "Северным потоке-2" с Германией. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.

По его словам, с украинцами провели "больше десятка консультаций".

"Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника (когда в Украину прибыл советник Госдепа Дерек Шолль. - Ред.). Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель" , - заявил Прайс.

Он заверил, что консультации как с Украиной, так и с Польшей, которая также выступает против запуска роSSийского газопровода, продолжаются сейчас и продолжатся в будущем.

Напомним, что на брифинге в Государственном департаменте США 21 июля заявили, что Вашингтон якобы "интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических усилий, чтобы Москва не могла превратить в оружие "Северный поток-2". По словам представительницы Госдепа, это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях.

"Мы делились деталями и идеями, включая текстом самого заявления и, конечно, как мы всегда стараемся действовать в дипломатической сфере, мы старались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказала, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее идеи в это заявление", - заверила представительница Госдепа.

В ответ на это МИД Украины заявил, что украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по роSSийскому газопроводу "Северный поток-2".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
12 роSSийским морякам с крымскими документами запретили въезд в Украину на три года12 роSSийским морякам с крымскими документами запретили въезд в Украину на три года
Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера"Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера"
Витренко: не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа через УкраинуВитренко: не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину
США и Германия официально договорились по "Северному потоку-2": детали соглашенияСША и Германия официально договорились по "Северному потоку-2": детали соглашения
РоSSийский политтехнолог Шувалов обжаловал запрет на въезд в УкраинуРоSSийский политтехнолог Шувалов обжаловал запрет на въезд в Украину
Bloomberg обнародовал детали предварительного соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2"Bloomberg обнародовал детали предварительного соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2"
СБУ вызывает на допрос нардепов Бойко, Палицу, Борта и Ларина по делу о "Харьковских соглашениях"СБУ вызывает на допрос нардепов Бойко, Палицу, Борта и Ларина по делу о "Харьковских соглашениях"
ЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменено ограничение на поездкиЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменено ограничение на поездки
Зеленский пригласил нового президента Израиля в УкраинуЗеленский пригласил нового президента Израиля в Украину
В Мининфраструктуры объяснили заключение соглашения с правительством КитаяВ Мининфраструктуры объяснили заключение соглашения с правительством Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости