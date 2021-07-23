Поверенный в делах США встретился с Порошенко

Стороны обсудили ряд вопросов, важных для Украины и США.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент встретился с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"В рамках наших постоянных диалогов с полным спектром украинских собеседников сегодня Временный поверенный в делах США Джордж Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, которые отвечают стандартам добродетели", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля поверенный в делах США встретился с лидерами крымскотатарского народа.

15 июля делегация посольства США побывала в зоне ООС на Донбассе. Джордж Кент встретился с руководством ОС, а также бывшими политическими заключенными, членами их семей и правозащитниками.

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