Поверенный в делах США встретился с Порошенко
Стороны обсудили ряд вопросов, важных для Украины и США.
Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент встретился с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
"В рамках наших постоянных диалогов с полным спектром украинских собеседников сегодня Временный поверенный в делах США Джордж Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, которые отвечают стандартам добродетели", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля поверенный в делах США встретился с лидерами крымскотатарского народа.
15 июля делегация посольства США побывала в зоне ООС на Донбассе. Джордж Кент встретился с руководством ОС, а также бывшими политическими заключенными, членами их семей и правозащитниками.