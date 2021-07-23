В результате обстрела ранено жителя прифронтовой Марьинки

52-летний мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения.

В результате обстрела ранено жителя прифронтовой Марьинки

В городе Марьинка Донецкой области мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела города русскими оккупантами.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В полицию Курахово поступило сообщение о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшего госпитализировали. По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - отмечают в полиции.

Напомним, 16 июля оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе. Были повреждены дом и крыша гаража, жители не пострадали.

13 июля роSSийские наемники обстреляли жилые дома в селе Тарамчук с запрещенного вооружения. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция.

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