В результате обстрела ранено жителя прифронтовой Марьинки
52-летний мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения.
В городе Марьинка Донецкой области мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела города русскими оккупантами.
Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областной полиции.
"В полицию Курахово поступило сообщение о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшего госпитализировали. По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06:45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - отмечают в полиции.
Напомним, 16 июля оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе. Были повреждены дом и крыша гаража, жители не пострадали.
13 июля роSSийские наемники обстреляли жилые дома в селе Тарамчук с запрещенного вооружения. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция.