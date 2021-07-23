Украинский институт будущего призывает созвать Раду и СНБО из-за "Северного потока-2"

"Решение по "Северному потоку-2"- это кризис в сфере безопасности, который угрожает стабильности государства".

Общественная организация "Украинский институт будущего" (UIF) настаивает на созыве внеочередного закрытого заседания парламента и Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними событиями, связанными с роSSийским газопроводом "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении UIF, обнародованном в соцсети Facebook.

"Учитывая последние события, связанные с "Северным потоком-2" и полным непониманием и общества, и политикума относительно шагов, которые должно предпринять государство в этой ситуации, а также отсутствием надлежащей коммуникации по этому вопросу со стороны Украины, команда украинского института будущего настаивает на созыве внеочередного закрытого заседания ВРУ в кратчайшие сроки. В ходе заседания должны быть заслушаны министр иностранных дел и глава Генштаба Вооруженных сил Украины", - отмечается в документе.

Также в UIF требуют в ближайшее время созвать СНБО для разработки плана действий Украины и создать коммуникационный план по привлечению общественности, лоббистских компаний в США и ряде стран Европейского Союза.

"Решение по "Северному потоку-2"- это кризис в сфере безопасности, который угрожает стабильности государства, особенно учитывая то, что договоренности США и Германии состоялись сразу после статьи Путина "Единый народ", где прямо указано на возможность агрессии со стороны РФ против Украины", - отмечается в заявлении.

Со своей стороны Украинский институт будущего готов присоединиться к разработке стратегий и планов государства с целью противодействия решениям, которые играют на руку стране-агрессору и угрожают государственной безопасности Украины.

"Надеемся на поддержку этой инициативы со стороны власти", - отметили в институте.

Напомним, что 22 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продление газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе и заявили, что Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску газопровода.

Украина также официально инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2".