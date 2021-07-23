Елена Зеленская инициировала саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Мероприятие должно состояться накануне Дня независимости.

Елена Зеленская инициировала саммит первых леди и джентльменов в Киеве
Олена Зеленська та Дмитро Кулеба
Фото: president.gov.ua

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги Президента Елены Зеленской в столице впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Супруги мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, стоящие перед странами мира в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации", - говорится в сообщении.

По мнению первой леди Украины, саммит положит начало красивой традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива первой леди Украины позволит регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в осуществлении совместных проектов.

"Жены лидеров и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую совместную международную площадку", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, на 23 августа запланировано проведение учредительного саммита инициативы "Крымская платформа".

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