Во время военных учений на Николаевщине снаряд отклонился от курса и взорвался возле села

Инцидент произошел во время учений "Казацкая булава".

Во время военных учений на Николаевщине снаряд отклонился от курса и взорвался возле села
Фото: facebook.com/DPSUkraine

В Николаевской области во время учений "Казацкая булава-2021" с проведением боевых стрельб снаряд отклонился от курса и разорвался в поле возле населенного пункта.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Анатолий Прошин, передает УНИАН.

"В ходе проведения практической фазы учений с боевой стрельбой на полигоне "Широкий лан" произошло отклонение и падение снаряда в поле, недалеко от населенного пункта, который находится на границе с полигоном. В результате инцидента пострадавших нет. Есть незначительные повреждения забора (частного домовладения), но силами военных были приняты все необходимые меры и оказана всесторонняя помощь по восстановлению поврежденного имущества", - сказал Прошин.

По его словам, в настоящее время претензий к военнослужащим со стороны гражданского населения нет.

Прошин уточнил, что снаряд разорвался в поле, а не в населенном пункте.

Международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава -2021" проходят на Николаевщине с 12 по 24 июля. Также в учениях принимают участие представители Канады, США, Швеции.

Участие в учениях принимают около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

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