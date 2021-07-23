Тимошенко призвала ввести мораторий на повышение тарифов

Она призвала чиновников выполнить «хотя бы одно из своих обещаний».

Тимошенко призвала ввести мораторий на повышение тарифов
Фото: Lb.ua

«Батькивщина» требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять ее законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию. Об этом на своей Фейсбук-странице заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Такие меры, по ее убеждению, позволят существенно снизить тарифы.

«Хватит издеваться над народом. Довольно экспериментировать со своей жадностью и непрофессионализмом. Признайте, что не способны справиться самостоятельно и прислушайтесь наконец к советам людей, которые знают, как сегодня нужно спасать страну и защищать людей», - обратилась Юлия Тимошенко к власти.

Возмущение лидера «Батькивщины» вызвало намерение властной команды вслед за увеличением стоимости газа поднять цены на электроэнергию.

«Уже с первого августа тарифы планируют повысить до 3,5 гривен за киловатт. Имею вопрос к правительству - вы там все совершенно с ума посходили, что ли? Возможно вам не сказали, но ваша задача - повышать зарплаты и пенсии, а не тарифы и цены! «Батькивщина» требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять наши законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она призвала чиновников выполнить «хотя бы одно из своих обещаний», поскольку сейчас эпоха бедности только усугубляется.

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