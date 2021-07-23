?НАБУ направило в суд обвинительные акты по делу о 17,3 млн гривен ущерба при закупке квартир для Нацгвардии

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, организовавших коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии квартир, непригодных для проживания.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Среди обвиняемых: начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; директор ООО-победителя конкурса; адвокат, представитель директора ООО; бенефициар ООО; начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.

По данным следствия, государственным бюджетом на 2017 год на приобретение жилья для военнослужащих НГУ предусматривалось более 85,94 млн грн.

"Узнав об этом, бенефициарный владелец ряда юридических лиц разработал преступную схему по завладению средствами Нацгвардии. К ее реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании. Действуя в рамках преступной группы, указанные лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость в максимальном количестве квартир на территории Киевской области, где находились квартиры ООО", - сообщили в НАБУ.

После этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья. В документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по обеспечению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично.

Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания.

"После победы ООО в конкурсе, НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году НГУ на счет ООО перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно выводам экспертиз, представляет собой размер причиненного госбюджету ущерба", - отметили в НАБУ.

Напомним, расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с февраля 2020 года, после передачи материалов производства от Национальной полиции Национальному бюро по подследственности. На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы.