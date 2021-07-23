Генпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов Украины

О каких именно структурах идет речь - пока не известно.

Генпрокурор Молдовы заявил о завершении расследования дела экс-судьи Чауса и причастности госорганов Украины
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины, пишет hromadske со ссылкой на молдавские СМИ Unimedia и evz.ro.

По словам генпрокурора, следствие обозначило людей из спецструктур Украины, которые принимали участие в похищении судьи.

"В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы направили несколько запросов об установлении в Украине судебно-искового обращения и ждем ответа. Наша задача ? идентифицировать людей, которые приехали из Украины и провели соответствующие операции здесь, в Молдове", - сказал он.

Напомним, после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехали в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его не похищали. Затем Интерпол снял Чауса с международного розыска.

Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.

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