Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

Должность получил директор Национального института стратегических исследований.

Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки
Александр Литвиненко
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский в пятницу сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, который возглавлял СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Об этом сообщается в указах №301, 302 и 303.

Литвиненко 49 лет.

Он был директором Национального института стратегических исследований с августа 2019 года.

Во времена президентства Петра Порошенко пять лет занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что Зеленский назначает уже четвертого руководителя СВР за время своей каденции.

Сначала это был Владислав Бухарев, который занимал должность всего три месяца в 2019 году, после него - Валерий Евдокимов, а затем - Валерий Кондратюк.

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