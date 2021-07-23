12 роSSийским морякам с крымскими документами запретили въезд в Украину на три года

Двенадцать моряков с роSSийскими паспортами, выданными оккупационными властями Крымского полуострова, не пропустили в Украину. Пограничники запретили им въезд на территорию страны сроком на три года, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В пункте пропуска «Морской порт "Пивденный"», находящемся в г. Южное, во время оформления судна под флагом Либерии пограничники Одесского отряда обнаружили 12 членов суднокоманды - все граждане РФ , которые предъявили на контроль недействительные документы, а именно - выданные в ВОТ АР Крым", - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, а также их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.