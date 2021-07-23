УПЦ МП во вторник проведет крестный ход в Киеве, центр города перекроют

Движение будет закрыто на участке от Владимирской горки до Лавры.

УПЦ МП во вторник проведет крестный ход в Киеве, центр города перекроют
Фото: Макс Требухов

Украинская православная церковь Московского патриархата во вторник, 27 июля, проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси, во время которого центр Киева будет перекрыт.

Об этом сообщается на сайте церкви и в уведомлении полиции.

Московский патриархат планирует в 13:00 провести торжественный благодарственный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий. После завершения молебна состоится крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В связи с этим участок от Владимирской горки до Лавры будет закрыт для автомобилей.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

С 6:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда)
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы)
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной)
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Напомним, что в 2020 году ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения традиционного шествия ко Дню крещения Руси.

В Украине День крещения Киевской Руси-Украины отмечают 28 июля с 2008 года. В этот день в Киеве православные церкви проводят многолюдные акции. В 2019 году в крестном ходе ПЦУ приняли участие около 20 тысяч верующих, мероприятие УПЦ МП посетили 30 тысяч человек.

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