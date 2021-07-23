УПЦ МП во вторник проведет крестный ход в Киеве, центр города перекроют

Движение будет закрыто на участке от Владимирской горки до Лавры.

Украинская православная церковь Московского патриархата во вторник, 27 июля, проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси, во время которого центр Киева будет перекрыт.

Об этом сообщается на сайте церкви и в уведомлении полиции.

Московский патриархат планирует в 13:00 провести торжественный благодарственный молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий. После завершения молебна состоится крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В связи с этим участок от Владимирской горки до Лавры будет закрыт для автомобилей.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

С 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда)

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы)

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Напомним, что в 2020 году ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения традиционного шествия ко Дню крещения Руси.