Украина выразила РоSSии протест из-за привлечения жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму

Организация избирательного процесса на оккупированной территории ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

Украина выразила РоSSии протест из-за привлечения жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РоSSии по поводу привлечения населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к запланированным на сентябрь выборам в Государственную думу РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что такие действия роSSийской стороны, наряду с незаконной организацией выборов на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано гражданство РФ, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в МИД.

Украина призывает международное сообщество осудить этот шаг РоSSии, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных действий против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Украина требует от РФ отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий в политическое и социально-правовое пространство РФ.

Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. РоSSия также разрешает избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что его жители смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указы Путина "неправомерными". Во время выборов в Госдуму РФ 2016 года Верховная Рада Украины обращалась к международным партнерам не признавать результаты голосования, чтобы не легитимизировать захват территории. В этом году глава МИД РоSSии Сергей Лавров на опережение уже сам заявил, что другие государства не будут признавать результаты голосования, а Запад - "расшатывать" ситуацию перед выборами.

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