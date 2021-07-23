Под белорусским посольством в Киеве состоялась акция "Гусь за Беларусь"

В Киеве под белорусским посольством прошла акция "Гусь за Беларусь ", целью которой является привлечение внимания на пике репрессий режима Александра Лукашенко. Организаторами выступили "Центр гражданских свобод" и представители белорусской общественности, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Lb.ua

"Символом акции является гусь, гоготание которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд, который будет рассматривать противоправные действия лукашенковского режима как преступление против человечности", - отметили организаторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Участники митинга требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти. Также они призывают украинские власти адекватно реагировать на нарушения прав человека в Беларуси.

Фото: Lb.ua