Авиакомпания, рейсами которой в Беларусь свозят мигрантов, удвоит полеты в Минск

Литва не смогла убедить Ирак не подыгрывать Лукашенко.

Авиакомпания, рейсами которой в Беларусь свозят мигрантов, удвоит полеты в Минск
Фото: facebook.com/iraqi.airways.official

Авиакомпания Iraqi Airways объявила об удвоении количества рейсов в Минск. С 1 августа она будет летать в столицу Беларуси четыре раза в неделю, а не два, как раньше.

В фейсбуке авиакомпании сообщается, что это связано с высоким спросом на это направление.

Авиакомпания Iraqi Airways используется белорусским режимом для гибридной войны с Европейским Союзом. По данным оппозиции Беларуси, этими рейсами граждане Ирака и других государств Ближнего Востока организованно прибывают в Минск, получают туристические визы, а затем перебрасываются через линию государственной границы для перехода на территорию Литвы.

По данным пограничной службы Литвы, только за последние сутки на границе с Беларусью задержали 92 нелегальных мигрантов, из которых 73 оказались иракцами.

На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис летал в Багдад, чтобы заручиться поддержкой властей Ирака в борьбе с нелегальной миграцией. В ответ страна увеличила количество рейсов в Беларусь.

В четверг, 22 июля, Ландсбергис еще раз поговорил с министром иностранных дел Ирака Фуадом Гусейном, призвав его решить проблему воздушного сообщения с Минском, пишет Delfi.

По словам Ландсбергиса, иракский министр пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения Iraqi Airways и заверил, что на просьбу Литвы прислать делегацию экспертов будет ответ.

"Я еще раз повторил, что любое участие в преступных схемах белорусского режима наносит ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о намерении идти по пути демократии и мира. Решительных действий в борьбе с организаторами преступной сети перевозки нелегальных мигрантов со стороны Ирака ждет не только Литва, но и Евросоюз", - сказал Ландсбергис.

Напомним, что за последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли две с половиной тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорила, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко.

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