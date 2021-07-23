Вступил в силу закон о коренных народах

Документ опубликован в "Голосе Украины".

Вступил в силу закон о коренных народах
Фото: facebook Игоря Мирошниченко

В Украине вступил в силу закон "О коренных народах".

Сегодня документ был опубликован в газете "Голос Украины".

Закон предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами для лиц, принадлежащих к коренным народам Украины.

Понятие "коренной народ Украины" определяется как "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

Согласно этому определению, законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, во Всеобщей декларации прав человека, в Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Также определяются гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение их признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросов международного представительства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, но ч.3 ст.7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект Владимира Зеленского о коренных народах заставит этнических русских "переписываться", чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Министерство иностранных дел Украины ранее заявляло, что роSSийская интерпретация законопроекта о коренных народах не имеет ничего общего с действительностью.

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