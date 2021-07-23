В деле "бриллиантовых прокуроров" допросили первого свидетеля

Александр Кириленко в 2015 году работал юристом на предприятиях "Чистый грунт" и "Гидроэкоресурс".

В Оболонском суде Киеве 20 июля допросили первого свидетеля, Александра Кириленко, по так называемому делу алмазных прокуроров. Он в 2015 году работал юристом на предприятиях "Чистый грунт" и "Гидроэкоресурс".

По словам Кириленко, фирмы, где он был юристом, работали в селе Погребы Киевской области, очищали мелиоративные каналы. Во время работы были задействованы земснаряд и экскаваторы.

Также Александр Кириленко рассказал, что он сопровождал юридические вопросы и контактировал с правоохранительными органами.

"Что касается вымогательства взятки, очень много времени прошло. Насколько я помню, у меня был разговор с Гузем и Бараневичем, Раком, просто разговаривали, для решения вопроса нужны были средства. Средства или 50, или 100 тысяч долларов. Что от меня зависело, я просто дал юридический комментарий, как данное уголовное производство, насколько правильна наша позиция", - заявил во время допроса свидетель.

Свидетель отметил, что проверки на предприятии происходили постоянно, и гражданин Рак сказал "снять напряжение на уровне прокуратуры".

В зале суда Кириленко узнал одного из обвиняемых Валерия Гибаленко. С ним он встречался около одного из супермаркетов. По словам Кириленко, Гибаленко ему представил Рак (свидетель пояснил, что гражданин Рак давал деньги на работу предприятий - ред.) и якобы Гибаленко может "немножко объяснить, как решали вопрос".

"Мы встретились, с Валерой разговор ни о каких средствах не шел", - сказал свидетель.

Напомним, дело три года рассматривали в Голосеевском райсуде, но в конце сентября 2019 года он решил передать материалы в новосозданный Высший антикоррупционный суд. Тот не признал свою юрисдикцию и вернул дело обратно.

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, знакомому с "бриллиантовыми прокурорами" - бывшим тогда заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

Рак был одним из неофициальных совладельцев компании "Гидроэкоресурс", которая восстанавливала водоемы. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема Погребской Старый в Киевской области. Предпринимателям инкриминировали, что под предлогом расчистки они незаконно добывали песок. В дальнейшем при закрытии этого дела "бриллиантовые прокуроры" якобы требовали деньги.