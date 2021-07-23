Он не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

Более 100 сотрудников ЦРУ США и их родственники имели симптомы "гаванского синдрома" - загадочного ухудшения самочувствия, которое связывают с действием микроволнового оружия. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет Reuters.

В интервью National Public Radio Бернс сказал, что поддерживает усилия своего управления по выявлению причин синдрома и тех, кто за ним стоит.

Он также подтвердил, что рабочую группу для расследования возглавляет старший офицер, который когда-то руководил "охотой" на Усаму бен Ладена. Кроме этого, ЦРУ в три раза увеличило количество медиков, участвующих в расследовании.

Бернс заявил, что в декабре группа Национальной академии наук США обнаружила правдоподобную теорию, согласно которой этот синдром вызывается лучами направленной энергии. По словам директора ЦРУ, "очень велика вероятность", что синдром является умышленным, и что РоSSия может нести за это ответственность. В то же время он воздержится от окончательных выводов до конца расследования. Москва свою причастность отрицает.

Понятие "Гаванский синдром" появилось после того, как американские дипломаты на Кубе и в Китае испытали неврологические симптомы, включая головокружение, тошноту, головную боль и проблемы со слухом. В США считают, что это является следствием действия микроволнового оружия, но окончательно в этом не уверены.

Напомним, 24 американских чиновника в Вене сообщили о загадочном ухудшении самочувствия, похожем на "Гаванский синдром". За последние пять лет по миру было зарегистрировано более 130 случаев, похожих на эту болезнь.

В США считают, что болезненные симптомы являются следствием действия микроволнового оружия, но окончательно в этом не уверены. Однако официальные лица в США подозревают, что за загадочными атаками на американских служащих и разведчиков в разных странах может стоять Главное разведывательное управление Минобороны РоSSии.

Оружие направленной энергии (часто называют лазерным) излучает энергию в заданном направлении без применения проводов и других проводников. Может достигать летального и нелетального эффекта. Такой вид оружия существует, но находится на стадиях тестирования.