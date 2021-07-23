Украина продолжит добиваться санкций против оператора "Северного потока - 2", - Витренко

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина продолжит добиваться санкций против оператора газопровода "Северный поток - 2", несмотря на соглашение между США и Германией.

Об этом он сказал во время своего визита в Вашингтон.

"Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной прежде всего в сфере безопасности, остаются, по крайней мере пока, без ответа. Поэтому мы продолжаем объяснять, что пока РоSSия, Путин использует газ, как геополитическое оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", - цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

По словам Витренко, вопрос "Северного потока - 2" будет подниматься во время визита президента Владимира Зеленского в США в конце августа.

Витренко до сих пор верит, что роSSийско-немецкий газопровод еще можно остановить.

"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор - он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ по газопроводу. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями - а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит Газпрому, поэтому вполне нормально налагать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках РоSSии - если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не смогут бронировать мощности этого газопровода и не смогут получать газ через него" , - сказал он.

Напомним, что проектная компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2", базируется в городе Цуг, Швейцария. Основателем Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания "Газпрома".