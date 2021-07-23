США не исключают введения новых санкций против "Северного потока-2"

Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что РоSSия не будет использовать газопровод “Северный поток-2” в качестве оружия.

Об этом заявил в четверг представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает “Укринформ”.

"Чтобы быть абсолютно четким, мы не отказываемся от никаких доступных нам инструментов. Фактически мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу", - заявил Прайс во время брифинга в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенному американским законодательством.

"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США и Германии - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по Nord Stream 2 остается в том, чтобы не дать РоSSии использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионе, прежде всего Украины.

"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена - ред.), так остается и 22 июля, и так будет в будущем", - подчеркнул Прайс.

Он в очередной раз назвал роSSийский проект "плохой сделкой" для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.

"Со своей стороны мы продолжим выступать против этого трубопровода", - заверил официальный представитель Государственного департамента США .

Напомним, что 22 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политический кризис и кризис доверия в Европе и заявили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуска газопровода.

Украина также официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2".