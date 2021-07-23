Оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Вблизи Водяного около Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра 23 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных нет.
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.
Напомним, вв ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтобы вернуться к "тишине" на Донбассе.