Оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Водяного около Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 23 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных нет.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, вв ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтобы вернуться к "тишине" на Донбассе.

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