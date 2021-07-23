Оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Водяного около Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 23 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных нет.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.