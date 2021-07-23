Заместителя главы Харьковского облсовета поймали при получении миллионной взятки
Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.
Правоохранители поймали "на горячем" заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1,05 млн гривень.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.
"Средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Правоохранители проверяют информацию о причастности к совершенному преступлению других лиц.
Напомним, в Черновцах задержали помощника народного депутата Украины по факту злоупотребления влиянием. По данным следствия, он требовал и получил от волонтера $5700 взятки за содействие в вопросе отвода земельных участков для участников ООС.