Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера"

По мнению немецких дипломатов, такой шаг можно осуществить, "если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю".

Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера"
МЗС НІмеччини
Фото: wikipedia.org

Германия призвала Украину полностью выполнить свои обязательства, взятые на себя в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, а также имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

"Сегодня, ровно год назад, в Трехсторонней контактной группе были согласованы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в которых РоSSия и Украина участвуют в переговорах по разрешению конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ. Это привело к значительному уменьшению боевых действий на востоке Украины - и, следовательно, гораздо меньше жертв среди гражданских и военных. Прекращение огня было и является знаком надежды на то, что мир возможен, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Германия призвала РоSSию принять меры для срочного открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения, которые были заблокированы "сепаратистами", а также способствовать прогрессу в деле разминирования и вывода тяжелого вооружения.

"Мы призываем РоSSию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) должна иметь возможность эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в этом месяце федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимой имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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